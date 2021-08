Campidoglio: Calenda, con bocciatura su partecipate Raggi ripassa dal via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo una campagna elettorale, quella del 2016, in cui la sindaca si lanciava in proclami finalizzati a mirabili processi di razionalizzazione ed efficientamento delle partecipazioni di Roma Capitale, oggi l'Amministrazione Raggi ripassa dal via. La stessa Assemblea capitolina infatti ha bocciato l'ordine dei lavori che prevedeva la discussione della delibera di riordino di alcune partecipate strategiche, penso ad esempio a Roma Metropolitane, che è la stazione appaltante del Comune per realizzare le metro. Uno schiaffo in piena regola". Lo dichiara, in una nota, Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per la lista civica 'Calenda sindaco'. "Ancora, la vicenda Farmacap. Immaginare la costruzione di un 'polo dedicato al benessere del cittadino' che connetta i più disparati settori tra cultura, turismo, moda, salute, sociale e che propone di fatto la sola acquisizione del ramo di farmacie comunali (4 commissari in cinque anni) da parte di Zètema, rappresenta il tentativo di realizzare scelte che, prive di qualsiasi visione strategica, rischiano di condizionare nel medio periodo l'azione politica amministrativa del prossimo sindaco. Azione – conclude Calenda - che dovrà essere, viceversa, pronta e chiara in una prospettiva di breve, medio e lungo periodo e volta a perseguire sistematicamente l'obiettivo di migliori servizi ai cittadini ed efficiente gestione del portafoglio delle partecipate". (Com)