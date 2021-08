Covid: Europa verde, stop ad ambiguità no vax Raggi, sindaca prenda posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Passano i mesi, ma la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ancora non si vaccina. È guarita dal Covid a novembre e dice di avere gli anticorpi ancora alti, ma questa non è una buona motivazione per non invitare i cittadini a vaccinarsi". Così Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano co-portavoce di Europa Verde Lazio e Roma. "Da Raggi non è arrivata una parola a favore della campagna vaccinale - aggiungono - una chiara strategia elettorale per accaparrarsi i voti di chi è contrario. Ma una Sindaca, invece, dovrebbe dare l'esempio, o quanto meno dire apertamente come la pensa. Raggi non si è neanche mai espressa chiaramente sul Green pass, uno strumento che, pur con i suoi limiti, è molto importante per vivere in sicurezza a Roma e per il rilancio dell'economia. Troppe ambiguità da parte della sindaca, che finiscono per trasformarsi in una campagna a favore dei no vax. Prendere una posizione, in questo momento storico, è fondamentale. Sarebbe piuttosto importante che Raggi mettesse a punto un sistema di tamponi gratis per i dipendenti di Roma Capitale che, per motivi certificati (a differenza di lei), non si possono vaccinare", concludono Bonessio e Calcerano (Com)