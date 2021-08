Regno Unito: Covid, oltre 170 decessi nelle ultime 24 ore, dato più alto dal 12 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito sono stati registrati altri 170 decessi correlati al Covid-19 e 26.852 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto di vittime registrate in un giorno dal 12 marzo, quando furono annunciati 175 decessi. Il dato sui contagi è invece in calo rispetto al giorno prima, quando erano state oltre 28 mila. Le morti complessive nel Regno Unito per coronavirus si attestano al momento a oltre 131 mila. (Rel)