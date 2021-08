Afghanistan: Draghi, Ue sarà all’altezza, prevenire infiltrazioni terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sarà all'altezza nell'accoglienza. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso di un'intervista in esclusiva al Tg1, nella quale ha parlato della situazione in Afghanistan. "Abbiamo parlato stamattina con la Cancelliera Merkel. Abbiamo soprattutto parlato delle operazioni di evacuazione dell’Aeroporto di Kabul, ma abbiamo iniziato a tratteggiare quelle che saranno le linee fondamentali della cooperazione a livello europeo - ha spiegato -. Siamo tutti consapevoli che la cooperazione è assolutamente necessaria per affrontare due obiettivi: l’accoglienza e la sicurezza. L’accoglienza nei confronti di tutti coloro che ci hanno aiutato in Afghanistan in questi anni e delle loro famiglie, quelli che sono chiamati i 'collaboratori'. Ma anche l’accoglienza di tutti coloro che si sono esposti in questi anni per la difesa delle libertà fondamentali, dei diritti civili, dei diritti delle donne. Questo è un piano complesso, richiede una cooperazione stretta fra tutti i Paesi ma soprattutto, in primis, tra quelli europei. Il secondo aspetto riguarda la sicurezza, dove dovremo prevenire infiltrazioni terroristiche.(Rin)