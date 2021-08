Afghanistan: consigliere Sicurezza nazionale, Usa in contatto con i talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione degli Stati Uniti è in contatto con i talebani. Lo ha affermato oggi il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Usa, Jake Sullivan, parlando della situazione in Afghanistan. "Siamo impegnati a livello diplomatico al contempo con gli alleati nei Paesi della regione e nelle Nazioni Unite per rispondere alla situazione in Afghanistan. Siamo in contatto con i talebani per assicurare un passaggio sicuro delle persone verso l'aeroporto", ha detto Sullivan. La Casa Bianca sta anche monitorando ogni potenziale minaccia terroristica, incluse quelle derivanti dallo Stato islamico, ha aggiunto. "Intendiamo proseguire queste operazioni nei prossimi giorni prima di completare il ritiro", ha detto Sullivan.(Nys)