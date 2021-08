Ue: Sassoli incontra leader opposizione bielorussa Tikhanovskaya a Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha incontrato oggi a Vilnius la leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya. Come ha scritto Sassoli sul proprio profilo Twitter, "dobbiamo continuare a mettere pressione sul regime bielorusso e dare il nostro sostegno a coloro che lottano con coraggio per la democrazia". Il presidente del Parlamento europeo ha avviato oggi un tour nei Paesi del Baltico. La prima giornata è stata dedicata alla Lituania. Domani Sassoli incontrerà il presidente Gitanas Nauseda, il primo ministro Ingrida Simonyte e il presidente del Seimas, Viktorija Cmilyte-Nielsen. Nel pomeriggio visiterà il confine bielorusso-lituano insieme ai presidenti dei parlamenti lituano, lettone ed estone e successivamente incontrerà le truppe Nato con base nel Paese. Nella giornata di giovedì, Sassoli si sposterà a Riga per partecipare a un evento con i giovani europei. In Lettonia incontrerà poi la presidente del parlamento (Saeima) Inara Murniece e il capo dello Stato Egils Levits. Venerdì Sassoli sarà a Tallinn per prendere parte alle celebrazioni per il 30mo anniversario dell’indipendenza dell’Estonia. Nella capitale incontrerà la presidente Kersti Kaljulaid, il presidente del parlamento estone (Riigikogu) Juri Ratas e la premier Kaja Kallas. (Beb)