Vaccino: in Piemonte 17 mila somministrazioni, in arrivo altre 48 mila dosi di Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Piemonte ha vaccinato 17 mila 910 persone, di cui 5 mila 534 erano alla seconda dose. E' quanto emerge dal bollettino della campagna vaccinale contro il Covid. Attualmente le dosi utilizzate dalla regione sono il 96,7 per cento di quelle disponibili, ma oggi verranno distribuite 48 mila dosi di Moderna che andranno a rinforzare le scorte a disposizione. Per quanto riguarda le fasce d'età sono ancora i 16-29enni i più coperti in questo periodo, oggi con 5 mila 426 dosi. Seguono ancora una volta i trentenni con 2 mila 864 dosi inoculate e i quarantenni con 2 mila 413 vaccinazioni. Cominciano a salire in maniera sostanziale le inoculazione anche tra i 12-15enni anche grazie ai recenti open day organizzati dal Piemonte. Oggi su questa fascia d'età si sono vaccinati in 2 mila 393. (Rpi)