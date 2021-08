Incendi: Fp Cgil, a Castelporziano danni limitati da tempestivo intervento dipendenti riserva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio doloso di questa mattina a Castelporziano "avrebbe potuto avere conseguenze devastanti per la tenuta presidenziale e per l'ambiente circostante, se non ci fosse stato il tempestivo intervento dei dipendenti della riserva naturalistica, dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali". Così la Fp Cgil di Roma e del Lazio e Fp Cgil presidenza della Repubblica. "Ringraziamo i cittadini e i lavoratori coinvolti - aggiunge - sottolineando il forte impegno civile e il senso del dovere istituzionale mostrato. Nel complessivo quadro critico dell'emergenza di questi giorni, che rimanda alla necessità di potenziare le forze pubbliche impegnate nella tutela ambientale e nella protezione del territorio tutto, siamo di fronte a una buona prassi di cosa vuol dire servizio pubblico, entro il quale gioca un ruolo importante anche l'adesione sindacale, da parte di chi, in ogni modo e a ogni livello, si prende cura di beni comuni e servizi per la collettività".(Com)