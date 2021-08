Sud Sudan: cordoglio Papa per attentato a suore, violenza insensata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sua santità Papa Francesco è profondamente rattristato nell'apprendere del brutale attacco a un gruppo di suore del Sacro Cuore di Gesù domenica scorsa, che ha portato alla morte di suor Maria Abud e di suor Regina Roba". E' quanto si legge nel telegramma di cordoglio per l’uccisione di due suore durante un attacco di uomini armati, avvenuto in Sud Sudan, inviato, a nome di papa Francesco, dal cardinale Segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin a monsignor Mark Kadima, della Nunziatura Apostolica in Sud Sudan. Il papa esprime "le più sentite condoglianze alle loro famiglie e alla loro comunità religiosa in seguito a questo insensato atto di violenza". "Confidando che il loro sacrificio farà avanzare la causa della pace, riconciliazione e sicurezza nella regione", il pontefice "prega per il loro eterno riposo e il conforto di quanti piangono la loro perdita".(Rin)