Afghanistan: Di Maio, voli umanitari con coordinamento Ue

- La messa in sicurezza degli afgani che hanno collaborato a vario titolo con la comunità internazionale e di personalità che si sono esposte a favore dei diritti umani e civili deve rimanere al centro dei nostri sforzi. Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso del Consiglio affari esteri dell'Ue tenutosi oggi. Al riguardo, l’Italia - finché le condizioni lo consentiranno - "manterrà una presenza diplomatica presso l’aeroporto di Kabul e proseguirà le operazioni di evacuazione di altri connazionali e di cittadini afgani che hanno sostenuto la nostra Ambasciata e il nostro contingente militare. In queste ore e nei prossimi giorni dovremmo lavorare, se sarà possibile, a un’iniziativa coordinata a livello internazionale per assicurare voli umanitari e fare in modo che all’emergenza si sostituisca un processo organizzato", ha detto il ministro. (Res)