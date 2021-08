Afghanistan: Di Maio, Occidente rifletta sugli errori commessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla situazione in Afghanistan, i Paesi dell'Occidente dovranno riflettere in maniera approfondita sugli errori commessi. Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso del Consiglio affari esteri Ue tenutosi oggi. "Non potremo esimerci, come Occidente, da una riflessione approfondita sugli errori commessi e sulle lezioni da apprendere dall'intervento ventennale in Afghanistan. Ora tuttavia è necessario definire una strategia condivisa", ha detto Di Maio. (Res)