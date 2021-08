Milano: Bolognini (Lega), grazie a questore e forze dell'ordine per i 17 daspo urbani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo apprezzamento e ringrazio il Questore di Milano e le Forze dell'Ordine per il grande lavoro svolto in questi mesi, in particolare per i 17 Daspo urbani relativi alla zona di Corso Buenos Aires emessi oggi. Poiché si tratta di provvedimenti che serviranno a migliorare di molto il decoro e la sicurezza della zona interessata, dalla Lega ci sarà sempre il massimo appoggio". Lo dichiara in una nota Stefano Bolognini, Commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier. "Auspico – aggiunge l'esponente della Lega – che provvedimenti analoghi possano essere emessi nelle prossime settimane anche in altre zone critiche della città, dimenticate dall'amministrazione comunale, dove la presenza di stranieri irregolari e sbandati rende spesso insicura la vita dei cittadini in numerose piazze e aree verdi, soprattutto in periferia".(Com)