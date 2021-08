Afghanistan: Picierno (Pd), da Comuni italiani risposta politica enorme su accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'europarlamentare del Partito democratico Pina Picierno interviene sulla situazione in Afghanistan. "Come spesso accade, anche nelle ore più buie, dai comuni e dai sindaci arriva una risposta politica e civile di solidarietà - scrive in una nota -. Da nord a sud si moltiplicano le disponibilità all'accoglienza e al conforto della popolazione afghana ripiombata nella oppressione e nella violenza. Un segnale concreto offerto a quel popolo e un monito a tutta la comunità europea e internazionale affinché si predispongano tutti gli strumenti utili, a partire dai corridoi umanitari, per evitare che soprattutto donne e bambine siano ostaggio della ferocia talebana".(Com)