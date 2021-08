Afghanistan: Di Maio, non possiamo voltare le spalle al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo il dovere morale di non voltare le spalle all'Afghanistan. Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso del Consiglio affari esteri Ue tenutosi oggi. "Dobbiamo restare uniti, come Unione Europea e in collaborazione con i nostri partner della Nato", ha detto Di Maio. L’Italia continuerà il proprio impegno, rivolgendo un’attenzione speciale a donne e giovani e proseguendo, per quanto possibile, con progetti di cooperazione. È necessario che gli Stati membri presenti, come l’Italia, in aeroporto a Kabul assicurino la massima solidarietà reciproca e collaborazione tra di loro e con gli alleati per poter completare le operazioni di evacuazione", ha detto il ministro. (Res)