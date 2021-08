Afghanistan: Di Maio, priorità al rispetto dei diritti individuali e delle libertà civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le priorità dell'approccio europeo all'emergenza in Afghanistan, vi deve essere l'assicurare il rispetto dei diritti individuali e delle libertà civili. Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso del Consiglio affari esteri Ue tenutosi oggi. "Non possiamo tollerare che le conquiste di questi due decenni vadano perse. Penso, in particolare, ai diritti delle donne, ai quali è dedicata la dichiarazione su iniziativa spagnola cui abbiamo aderito. La garanzia del rispetto del diritto e degli standard internazionali in materia di diritti umani deve essere una chiara condizione da porre ai Talebani pena l'isolamento internazionale del Paese", ha detto il ministro. Di Maio ha anche menzionato l'impatto migratorio dell'emergenza. "Siamo consapevoli che si incrementerà la domanda di accoglienza di rifugiati e migranti dall’Afghanistan. È perciò necessario che l’Ue metta a punto una risposta comune, anche in questo caso in stretto raccordo con i partner della regione, a cui andrà contestualmente assicurato il necessario sostegno. È anzitutto necessario rinnovare l’appello affinché sia garantito alle organizzazioni internazionali l’accesso umanitario pieno, sicuro e senza ostacoli al Paese", ha aggiunto. La comunità internazionale dovrà continuare ad assicurare un’indispensabile assistenza umanitaria alla popolazione afgana, ha proseguito Di Maio. Il ministro ha poi rilevato come "non possiamo permettere che l'Afghanistan torni ad essere un terreno fertile per gruppi terroristici e una minaccia alla sicurezza internazionale. Dovremo trovare alleanze e coinvolgere tutti i Paesi, specie quelli della regione, che condividono questa stessa preoccupazione, oltre a Russia e Cina". (Res)