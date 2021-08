Afghanistan: Borrell, talebani hanno vinto la guerra, dovremo dialogare con loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno vinto la guerra in Afghanistan, e per questo sarà necessario avviare un dialogo con loro. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una conferenza stampa tenuta oggi a Bruxelles. “Dobbiamo essere in contatto con le autorità di Kabul, qualunque esse siano”, ha aggiunto Borrell. “I talebani hanno vinto la guerra, dovremo parlare con loro: per avviare un dialogo il prima possibile, per impedire una crisi umanitaria e un potenziale disastro migratorio”, ha proseguito. Questo dialogo “dovrà concentrarsi sui mezzi per impedire il ritorno della presenza del terrorismo straniero in Afghanistan, qualcosa che è certamente prioritario nella nostra agenda”, ha aggiunto Borrell, citando tra le priorità anche la situazione di donne e ragazze. (segue) (Beb)