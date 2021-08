Afghanistan: Berlusconi, inaccettabile rassegnazione Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a quello che sta accadendo a Kabul "la rassegnazione è inaccettabile". Lo afferma in una nota il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "L’Occidente, l’Europa ed anche l’Italia hanno dei doveri ai quali non possiamo sottrarci, senza venir meno ai valori e ai principi sui quali si fonda la nostra stessa idea di civiltà, di libertà, di dignità della persona - osserva Berlusconi -. La fuga disordinata alla quale stiamo assistendo, della quale l’Italia non ha obiettivamente alcuna colpa, ma che ci coinvolge direttamente, rimarrà come una pagina di vergogna per i paesi liberi, ma avrà anche un effetto dirompente sulle credibilità dei paesi occidentali nel mondo". (segue) (Com)