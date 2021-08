Afghanistan: Berlusconi, inaccettabile rassegnazione Occidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Berlusconi "vedere un popolo al quale avevamo promesso la libertà ricadere nelle mani di un regime oscurantista, violento e fanatico provoca una stretta al cuore a tutti coloro che credono nell’universalità dei diritti della persona, vedere un paese strategico per gli equilibri dell’intera Asia cadere sotto la sfera di influenza dell’integralismo islamico oggi - e di Pechino in un prossimo futuro - è una grave minaccia per i nostri stessi interessi e per la nostra sicurezza". Quello che accade in Afghanistan, poi, secondo l'ex presidente del Consiglio, "ci riguarda due volte, come uomini liberi e come responsabili politici dell’Europa e dell’Occidente". (segue) (Com)