Afghanistan: Berlusconi, inaccettabile rassegnazione Occidente (3)

- In questa vicenda, sottolinea Berlusconi, "emerge ancora una volta, al di là dell’affrettato disimpegno deciso dagli Stati Uniti, l’incapacità dell’Unione europea di esercitare un ruolo politico e militare efficace, che implicherebbe quella politica estera e di difesa comune e quell’esercito europeo che abbiamo tante volte invocato. Ora l’unica strada è quella della diplomazia e del soccorso umanitario a chi vuole lasciare quel martoriato paese. Ma diplomazia non significa accettazione passiva della vittoria dei nemici della libertà. Altrimenti - conclude -, alle classi dirigenti occidentali si potranno ripetere le parole di Churchill dopo gli accordi di Monaco, che sacrificavano la Cecoslovacchia ad Hitler: 'Si doveva scegliere tra la guerra ed il disonore. Avete scelto il disonore e avrete la guerra'". (Com)