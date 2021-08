Egitto: arrivato al Cairo il nuovo ambasciatore del Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ambasciatore del Qatar in Egitto, Salem Mubarak, è arrivato al Cairo per assumere il nuovo incarico dopo un'interruzione di quattro anni delle relazioni diplomatiche bilaterali, cominciata nel giugno 2017. L'ambasciatore Hatem al Nashar, vice assistente ministro degli Esteri per gli Affari del protocollo dell'Egitto, e personale dell'ambasciata del Qatar hanno accolto Mubarak al suo arrivo da Doha nella sala Vip dell'aeroporto del Cairo. Il mese scorso Tamim bin Hamad Al Thani, emiro dello Stato del Qatar, ha emesso una decisione per nominare Salem bin Mubarak ambasciatore in Egitto, dopo la conclusione del suo mandato come rappresentante dell'emirato in Turchia. (Cae)