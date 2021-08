Campidoglio: vicesindaco, ennesimo teatrino imbarazzante opposizioni, schiaffo in faccia a lavoratori aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma nei lavori d’Aula c’era anche un altro atto epocale: il mandato per risolvere uno dei due contenziosi con le banche legati ai famosi Punti verdi qualità di rutelliana memoria - spiega ancora Calabrese - uno degli innumerevoli disastri per cui con un accordo transattivo saremmo riusciti a risparmiare ulteriori 50 milioni di euro rispetto ai miliardi già risparmiati in soli 5 anni di amministrazione. Noi abbiamo lavorato sin dal primo giorno per risanare la città attraverso un percorso preciso e chiaro. Se non fosse stato per tre sentenze legate ai soliti e spesso incredibili danni del passato, Roma Metropolitane era già pronta per essere risanata fin dallo scorso anno. Le opposizioni sono sempre state aggiornate su queste attività, compresi appunto i rilievi della Corte dei Conti dello scorso giugno, da cui è emersa la necessità di razionalizzare le aziende partecipate creando un unico polo progettuale insieme a Roma Servizi per la Mobilità. Sono passaggi mai fatti prima, che richiedono istruttorie dettagliatissime da parte degli uffici, e oggi eravamo pronti per proseguire su questa strada. Ma le opposizioni hanno deciso di gettare la maschera ancora una volta. L’ennesimo atto irresponsabile a cui stiamo già lavorando per porre comunque rimedio. Noi non ci siamo mai arresi, e non lo faremo di certo proprio ora. Saranno i cittadini a giudicare e a decidere alle prossime elezioni". (Rer)