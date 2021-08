Repubblica Ceca: presidente Zeman, crisi in Afghanistan mette in dubbio legittimità Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto sta accadendo in Afghanistan ha messo in dubbio la legittimità della Nato e il prestigio degli Stati Uniti come leader mondiale. E’ la valutazione del presidente ceco, Milos Zeman, interpellato dal portale “Parlamentni List”. Il capo dello Stato ceco ritiene che i talebani creeranno le condizioni perché l’Afghanistan torni ad essere un fulcro del terrorismo e che gli attentati nel mondo riprenderanno. Zeman ha osservato che dopo l’abbandono dell’Afghanistan ha smesso di essere sostenitore di una spesa pubblica per la difesa al due per cento del Pil. Secondo lui, la Repubblica Ceca dovrebbe investire nella difesa nazionale, perché investire nella Nato è uno spreco di denaro. (Vap)