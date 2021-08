Afghanistan: mullah Baradar arrivato a Kandahar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mullah Abdul Ghani Baradar, cofondatore e numero due dei talebani, ha fatto ritorno in Afghanistan dal Qatar, dove dirigeva l'ufficio politico del movimento, dopo che il movimento estremista islamico ha preso il controllo della capitale Kabul. Lo ha annunciato uno dei portavoce dei talebani, Mohammad Naeem, in un messaggio su Twitter. "Una delegazione di alto livello guidata dal Mullah Baradar ha lasciato il Qatar e ha raggiunto il nostro amato Paese questo pomeriggio ed è atterrata all'aeroporto di Kandahar", ha affermato il portavoce talebano. Il vice leader e cofondatore del movimento talebano non mette piede in Afghanistan da vent'anni anni e attualmente dirige l'ufficio politico dei talebani. Nel 2010 è stato arrestato nel vicino Pakistan dalle forze di sicurezza locali e rilasciato nel 2018 quando gli Stati Uniti hanno intensificato gli sforzi per lasciare l'Afghanistan. L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e lo stesso Baradar - che era il capo negoziatore dei talebani - hanno avuto un colloquio telefonico lo scorso anno dopo che Stati Uniti e talebani hanno firmato uno storico accordo in Qatar nel marzo 2020. Baradar ha anche incontrato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, a Tianjin, in Cina, a luglio.(Res)