Covid: al Binaghi di Cagliari due posti di terapia intensiva per i bambini

- Sono all'ospedale Binaghi di Cagliari i primi posti letto di terapia intensiva in Sardegna destinati a bambini fino a 12 anni di età. Si tratta di due posti letto al secondo piano dell'ospedale cagliaritano. Finora nell'isola non si è verificato alcun caso grave riguardante bambini ma, secondo la direzione sanitaria, a preoccupare è l'incidenza dei casi che riguarda i giovanissimi in quella fascia d'età in tutta Italia. (Rsc)