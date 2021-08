Covid: in Lombardia calano ricoveri in terapie intensive (-1) ma crescono in altri reparti (+9), 347 nuovi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato dal quotidiano bollettino diramato da rrgione lombardia sulla diffusione del coronavirus, diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive che scendono a 39 (-1 risptto a ieri) ma crescono, seppur di poco i ricoverati non in terapia intensiva che oggi sono 320 (+9 rispetto a ieri). A fronte di 32.997 tamponi effettuati, sono 374 i nuovi positivi 374 (1,1 per cento). Il totale complessivo dei decessi è oggi 33.862 (+2). (Rem)