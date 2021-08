Incendi: Coldiretti nord Sardegna, danno per la collettività è di 10 mila euro ad ettaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di oltre diecimila euro a ettaro il costo per la collettività dell'emergenza incendi in un'estate da bollino rosso, con boschi e macchia mediterranea inceneriti dalle fiamme, animali morti, alberi carbonizzati, oliveti e pascoli distrutti e fiamme che arrivano a lambire le città. È quanto stima Coldiretti Nord Sardegna nell'ennesima giornata caratterizzata purtroppo dagli incendi che sta interessando in particolare la Gallura. "Ai costi immediati per le operazioni di spegnimento e ai danni su flora e fauna, attività agricole, ambiente e biodiversità – ricorda Coldiretti Nord Sardegna – vanno aggiunti quelli a lungo termine per la bonifica delle aree e per far rinascere tutto l'ecosistema forestale e tutte le attività umane tradizionali. Un percorso per il quale sono necessari circa quindici anni". "Oltre ai danni ambientali chi ancora una volta sta pagando il prezzo più salato sono le aziende agricole – evidenzia il direttore di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti - esposte in prima linea pure a questa calamità. Una calamità che costa e che spesso, come sta avvenendo in questi giorni in Gallura, è reiterata per alcune aziende agricole che ogni anno devono fare i conti con gli incendi". (segue) (Rsc)