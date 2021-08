Incendi: Coldiretti nord Sardegna, danno per la collettività è di 10 mila euro ad ettaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendi (6 su 10 sono di origine dolosa) che stanno distruggendo ettari di bosco (in Gallura in particolare le sugherete), olivi, pascoli, scorte di foraggio, strutture (capannoni, case coloniche, recinzioni, impianti di irrigazione), recinzioni e causa la morte di numerosi capi di bestiame (ovini, bovini ed equini). "È chiaro che sono necessari degli interventi per lenire le ennesime grosse perdite contingenti delle aziende agricole così come interventi di prevenzione – spiega il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu -. Abbiamo per questo chiesto alla Regione l'attivazione di una task force per effettuare la conta dei danni formale che possa permettere di conoscere l'entità delle perdite e la conseguente attivazione della misura prevista dal Psr con la sottomisura 5.2.1, per garantire in tempi brevissimi il ripristino dei danni e la ripresa ordinaria dell'attività agricola. Così come, soprattutto per la tutela del patrimonio boschivo, abbiamo chiesto l'innalzamento dei limiti di pascolamento nelle superfici forestali che oggi sono molto bassi con sole 3 pecore ad ettaro. Allo stesso tempo dal Ministero consentano che le Pratiche locali tradizionali (Plt) abbiano tara 30 e non 70. Da quando le Tare sono aumentate gli animali non hanno più pascolato nelle zone forestali e di conseguenza hanno creato un enorme carico d'incendio sui boschi". (Rsc)