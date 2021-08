Afghanistan: governo Cile disposto ad accogliere attivisti evacuati da Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile si è messo a disposizione per accogliere cittadini afghani che operano nel campo dei diritti umani che verranno evacuati in questi giorni. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Andres Allamand, in un'intervista rilasciata oggi all'emittente "Radio Duna". "Stiamo lavorando da domenica a partire dal contatto con una Ong che ha gente sul posto a Kabul e che ci ha chiesto di collaborare per garantire la destinazione di alcune delle persone che saranno evacuate", ha affermato il ministro. Allamand ha precisato quindi che "la priorità verrà data a persone legate ad organizzazioni per i diritti umani e di difesa dei diritti delle donne, che sono le persone più esposte in questo momento". Il funzionario del governo cileno ha quindi riferito che il volo umanitario sarebbe dovuto partire oggi ma che "è probabile che decolli domani" e ha allertato sull'urgenza di portare avanti il processo di evacuazione. "La mia impressione in base alle informazioni che riceviamo da Kabul è che la finestra di accesso e utilizzo dell'aeroporto si chiuderà nella misura in cui passano i giorni", ha detto. (segue) (Abu)