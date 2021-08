Afghanistan: governo Cile disposto ad accogliere attivisti evacuati da Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allamand, che ieri aveva affermato in un messaggio su Twitter che la vittoria dei talebani in Afghanistan rappresenta "una vergogna per il mondo", ha ribadito che "la grande sconfitta della comunità internazionale è stata l'incapacità in questi ultimi 20 anni di costruire in Afghanistan un vero Stato di diritto, istituzioni democratiche ed un esercito competente". "In Cile sappiamo quanto è difficile preservare le istituzioni democratiche, e l'Afghanistan dimostra quanto sia più difficile ancora creare istituzioni democratiche". "Tutto quello che il Cile potrà fare per esprimere solidarietà e aiutare le persone che hanno attraversato un momento così difficile lo farà", ha quindi concluso il ministro. Secondo quanto riportano attualmente fonti da Kabul, la situazione nello scalo aereo si sarebbe stabilizzata e i voli sono ripresi dalla mattina di martedì. (Abu)