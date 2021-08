Afghanistan: Pakistan riconoscerà regime talebano solo come parte di una "decisione regionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Pakistan riconoscerà il regime talebano in Afghanistan solo nell'ambito di una "decisione regionale". Lo ha dichiarato il ministro dell'Informazione pachistano, Fawad Chaudhry, nel corso di una conferenza stampa tenuta al termine di una riunione di gabinetto presieduta dal primo ministro Imran Khan. Durante il briefing con la stampa Chaudhry ha anche sottolineato che il Pakistan non prenderà alcuna decisione "isolata" sul riconoscimento del regime talebano e che la decisione sarà “multilaterale” e presa “in consultazione” con le potenze regionali e internazionali, precisando che il Pakistan si aspetta che i talebani rispettino i diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Il ministro ha quindi criticato l'ex governo afgano di Ashraf Ghani per aver appoggiato "solo un grande gruppo etnico" in Afghanistan escludendo altri gruppi, e ha aggiunto che il premier Khan ha avuto ieri una discussione dettagliata con la controparte turca sulla situazione in Afghanistan, mentre il ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi ha avuto un colloquio con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sullo stesso argomento. (Res)