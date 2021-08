Covid: Costa, certificato verde garanzia che permette di non chiudere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati indicano che probabilmente "ci potrebbe essere anche un passaggio in zona gialla di alcune regioni, una su tutte la Sicilia. Però anche sotto questo aspetto dobbiamo fare una riflessione: ad oggi, così come previsto, e con anche la modifica dei parametri che abbiamo fatto circa un mese fa, passare in zona gialla significa sostanzialmente reintrodurre le mascherine all’aperto e il limite dei quattro posti a sedere nel solito tavolo per quanto riguarda i locali al chiuso. Tutto il resto rimane invariato: assolutamente nessun lockdown o coprifuoco. Anche con la zona gialla tutte le attività sostanzialmente sono permesse: il passaggio al giallo non preclude il percorso di ritorno graduale alla normalità”. Lo ha detto a "Timeline", su Sky Tg24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Credo - ha aggiunto - che sia stata l’introduzione del green pass come elemento di garanzia a permetterci, anche qualora una Regione passasse in zona gialla, di non operare con chiusure o con passi indietro: dico oggi grazie all’introduzione del green pass”.(Rin)