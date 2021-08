Afghanistan: portavoce talebani, relazioni con tutti i Paesi su base di norme diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Afghanistan governato dal “nuovo regime” dei talebani vorrà “relazioni con tutti i Paesi” per favorire lo “sviluppo economico”. Lo ha detto Zabihullah Mujahid, portavoce dei ribelli islamisti, in una conferenza stampa tenuta questa sera a Kabul. “Vogliamo uscire da questa crisi e abbiamo buone relazioni con i Paesi confinanti, vicini e lontani”, ha detto Mujahid, sottolineando che i talebani desiderano relazioni “sulla base delle norme diplomatiche internazionali e del rispetto bilaterale”. “Svilupperemo l’economia”, ha sottolineato inoltre il portavoce, aggiungendo: “Vogliamo che il mondo si fidi di noi, così possiamo lavorare per il miglioramento del popolo afgano”. (Res)