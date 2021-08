Israele: incendi, Gantz ringrazia Autorità palestinese per invio squadre vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha inviato quattro autopompe e 20 vigili del fuoco per sostenere Israele negli sforzi in corso per spegnere gli incendi che da giorni stanno interessando Gerusalemme. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Benny Gantz, in una nota sul suo profilo Twitter. "Ringrazio il leader dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas per l'iniziativa di inviare oggi le forze dei vigili del fuoco per aiutare Israele. La solidarietà e il salvataggio di vite sono un interesse reciproco per tutti noi", ha affermato Gantz. Gli incendi, divampati lo scorso 15 agosto, si sono intensificati nella giornata di ieri intorno alla città di Gerusalemme. Secondo quanto riporta il quotidiano “Jerusalem Post”, circa 14 aerei antincendio stanno operando vicino a Har Eitan, Tsuba e Givat Ye'arim, i cui residenti sono stati evacuati e stanno lentamente tornando alle loro case. Ieri Israele ha richiesto aiuti internazionali per domare gli incendi, tuttavia nella notte la situazione sarebbe ritornata sotto controllo e questa mattina il ministro degli Esteri Yair Lapid ha ringraziato Grecia, Giordania e Cipro, che hanno offerto aiuto, sostenendo che Israele non ha più bisogno di assistenza internazionale. Gerusalemme e le comunità circostanti ospitano oltre 1,3 milioni di cittadini, secondo l’Ufficio centrale di statistica di Israele. Nello Stato ebraico vivono oltre 350.000 arabi musulmani e cristiani, alcuni dei quali sono residenti a Gerusalemme est. (Res)