El Salvador: Banca centrale alza stima crescita del pil al 9 per cento

- La Banca centrale del Salvador (Bcr) ha elevato al 9 per cento le previsioni di crescita del prodotto interno lordo (pil) per il 2021, tre punti percentuali in più rispetto ai pronostici precedenti. "Il dinamismo della produzione industriale, le esportazioni, gli investimenti in beni di capitale e di consumo delle famiglie sono tra i principali motori della crescita economica", ha detto il presidente dell Bcr, Douglas Rodriguez. Numeri che, ha detto il funzionario, bilanciano a pieno la caduta del 7,9 per cento del pil registrata nel 2020, anno della maggiore diffusione del Covid-19. La stima è stata rilanciata dal presidente del Salvador, Nayib Bukele, che ha parlato di una ripresa "storica". "Gli analisti erano concordi nel pensare che saremmo cresciuti del 4,3 per cento, una cifra che si considerava alta", ha sottolineato. (Mec)