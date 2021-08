Russia: Google multata per la mancata rimozione di contenuti vietati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Mosca ha condannato Google a pagare 14 milioni di rubli (poco più di 160 mila euro) per la mancata rimozione di contenuti vietati. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Tass”. Per la precisione a Google sono state inflitte cinque distinte ammende amministrative per il medesimo motivo. La Russia ha già punito Google a pagare 4 milioni di rubli (circa 46 mila euro) nel maggio del 2021 per la stessa ragione. A fine luglio la società si è vista infliggere inoltre un’altra multa da 3,5 milioni di rubli (oltre 40 mila euro) perché il filtro dei risultati delle ricerche è stato ritenuto insufficiente. (Rum)