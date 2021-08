Afghanistan: atterrato a Dubai primo aereo di soccorso spagnolo per evacuazione funzionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo A400M delle forze armate spagnole partito ieri sera dalla base aerea di Saragozza è atterrato questa mattina a Dubai, come da programma. Inoltre, da pochi minuti è decollato dalla base aragonese anche il secondo aereo A400M, diretto a Dubai. Lo riferisce una nota congiunta dei ministeri della Difesa e degli Esteri della Spagna. Questi aerei copriranno la prima fase del rimpatrio del personale dell'ambasciata, dei cittadini spagnoli che rimangono in quel Paese, così come di tutti quegli afgani e delle loro famiglie che da anni collaborano con le autorità di Madrid. L'equipaggio di questi velivoli è composto, tra gli altri, dai piloti del 31° Stormo di Saragozza, dal personale del battaglione di cooperazione civile militare (Cimc) dell'esercito spagnolo e dallo squadrone di supporto al dispiegamento aereo dell'aeronautica (Eada). Questo dispositivo è destinato a rispondere a condizioni di evacuazione difficili. (Spm)