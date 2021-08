Mauritania: barcone alla deriva, morti 47 migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 40 migranti africani sono morti in seguito al naufragio di un barcone andato alla deriva al largo delle coste della Mauritania. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in una nota, secondo cui solo sette migranti sono sopravvissuti al naufragio e sono stati soccorsi dalle autorità mauritane. L'imbarcazione era salpata lo scorso 1 agosto dal Marocco e si stava dirigendo verso le isole Canarie quando è affondata in seguito ad un'avaria al motore. I migranti sono morti di sete o di fame dopo essere rimasti giorni alla deriva. (Res)