Roma: Gasparri (FI), arroganza Raggi pregiudica lavoro fatto per categorie e settori produttivi

- “Come avevamo previsto nei giorni scorsi la Raggi con la sua arroganza va a sbattere contro un muro e, senza avere i numeri per approvare l’ordine dei lavori che aveva voluto modificare, non consente neanche di esaminare importanti provvedimenti che erano previsti tra cui alcune esenzioni per il commercio ambulante ed il forum per i beni confiscati alla mafia". Così in una nota il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia. "L’ennesima, ci auguriamo ultima, figuraccia - aggiunge - che però pregiudica il lavoro delle opposizioni a favore di categorie e settori produttivi fondamentali per la città come quella fatto da Forza Italia proprio per il commercio su area pubblica che prevedeva l’esenzione del Cup. L’inserimento della delibera sulle partecipate, voluto dalla Raggi per coprire il fallimento di Farmcap e Roma Metropolitane è stata l’ennesima forzatura della sindaca, oggi abbandonata a se stessa dalla sua maggioranza tra poco, finalmente, mandata a casa dai romani”. (Com)