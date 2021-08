Torino: scritte offensive davanti sede Moderati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una bestemmia scritta con la vernice davanti alla sede dei Moderati in via Valperga Caluso, a Torino. A segnalare la vetrina imbrattata è stato lo stesso partito con un comunicato diffuso da Silvio Magliano e Carlotta Salerno. "Rispondiamo con un sorriso alle parole offensive e blasfeme comparse sulla vetrina della nostra sede. Anzi, questo gesto meschino è il segno che una posizione politica come la nostra sia in questo momento e in questa città quanto mai necessaria - hanno scritto -. Cancelleremo immediatamente le scritte e continueremo più che mai a impegnarci per Torino".(Rpi)