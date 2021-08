Uganda: focolaio di poliomielite, autorità dichiarano emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Uganda hanno dichiarato un'emergenza sanitaria dopo che gli scienziati hanno rilevato la poliomielite in campioni prelevati da due diversi impianti di depurazione nella capitale Kampala. Lo riferisce il ministero della Salute che in una nota fa sapere che sta intensificando la sorveglianza nelle strutture sanitarie e indagherà su tutti i bambini di età inferiore ai 15 anni che potrebbero presentare paralisi improvvisa o debolezza agli arti. Un programma di vaccinazione di massa è inoltre previsto in ottobre e dicembre di quest'anno per tutti i bambini di età inferiore ai cinque anni. I risultati dell'istituto di ricerca sui virus dell'Uganda mostrano che il ceppo rilevato è correlato a quello segnalato per la prima volta in Sudan. L'Uganda è stata dichiarata in un primo momento "libera" dalla polio nel 2006, ma successivamente ha subito due epidemie nel 2009 e nel 2010. Il Paese - e il resto del continente africano - sono stati dichiarati una seconda volta liberi dalla polio nell'agosto 2020, tuttavia la malattia è ricomparsa e 19 paesi hanno segnalato focolai di polio nell'ultimo anno.(Res)