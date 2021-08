Afghanistan: Repubblica Ceca non evacua alcuni interpreti in contatto con i talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca non ha provveduto all’evacuazione di tutti i suoi interpreti afgani perché alcuni hanno avuto contatti con i talebani. Lo ha detto il ministro della Difesa ceco, Lubomir Metnar, intervistato dal quotidiano “Denik N”. Il ministro ha spiegato che alcuni interpreti che hanno collaborato con le forze ceche in Afghanistan durante la missione Nato nel Paese non sono stati nemmeno contattati e resteranno quindi in madrepatria. Da informazioni di intelligence costoro si sono infatti messi in contatto con i talebani.(Vap)