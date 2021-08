Vaccini: Lopalco, già somministrate 2.100 dosi a pugliesi 12-19enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono oltre 2100 le prime dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri ai pugliesi di età compresa tra i 12 e i 19 anni che da ieri possono recarsi negli hub della regione anche senza prenotazione. La media pugliese delle prime dosi sull'intera popolazione vaccinabile è superiore a quella nazionale. Anche per quanto riguarda la fascia di età, 12-19 anni, il 48,3 per cento ha già ricevuto la prima dose, sopra la media nazionale che è del 44,8 per cento". Lo ha riferito in una nota l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. (Ren)