Americhe: il 9 settembre colloquio alto livello economico Messico-Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cruciale, per lo sviluppo economico bilaterale, il tema delle infrastrutture transfrontaliere. Messico e Usa affronteranno anche il coordinamento nelle situazioni di emergenza, a partire dalla gestione della crisi sanitaria legata al nuovo coronavirus. I due Paesi, in stretto contatto sulle campagne di vaccinazione, sono alle prese con una inattesa ripresa vigorosa dei contagi, soprattutto quelli legati alla diffusione della variante "delta". In agenda anche la ripresa del tema degli investimenti da realizzarsi nel sud del Messico e nei Paesi dell'America centrale, antidoto contro la povertà e la delinquenza, propulsori dei movimenti migratori verso il nord del continente. (Mec)