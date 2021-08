Mozambico: attacco a oleodotto dismesso provoca fuoriuscita di carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un oleodotto dismesso nel nord del Mozambico è stato vandalizzato causando una fuoriuscita di carburante. Lo rende noto la compagnia petrolifera statale Petromoc in un comunicato. "È in corso un'indagine sui danni subiti dall'oleodotto, situato nel porto di Nacala", ha affermato il presidente di Petromoc, Helder Chambisse, assicurando che la compagnia si impegna a ripulire la fuoriuscita per prevenire danni ambientali. Il mese scorso un tentativo di rubare carburante ha portato alla fuoriuscita di 5 mila litri di diesel nella baia di Pemba, più a nord lungo la costa di Nacala, interessando un'area di 3 mila metri quadrati ma senza contaminare gli animali marini. Le recenti offerte per rubare carburante sono state collegate al contrabbando. (Res)