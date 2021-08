Iraq-Iran: telefonata Al Kadhimi-Raisi, focus su rafforzamento rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, ha avuto una conversazione telefonica con il nuovo presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, per discutere del rafforzamento dei rapporti bilaterali. Lo riferisce l’ufficio di Al Kadhimi in un comunicato, secondo il quale “le due parti si sono scambiate le condoglianze a nome dei due popoli, in occasione dei giorni dell’Ashura e dell’anniversario del martirio dell’Imam Hussein”. L'Ashura è una festa religiosa islamica che ricorre il 10 del mese di muharram, secondo il calendario lunare musulmano, una commemorazione in cui i musulmani sciiti ricordano la morte dell'Imam Hussein, nipote del profeta Mohammed, ucciso in battaglia. Secondo la dichiarazione, “Raisi ha espresso i suoi ringraziamenti a Al Kadhimi per gli sforzi compiuti dal governo e dal popolo iracheno nell’ospitare i visitatori iraniani in occasione delle celebrazioni religiose”, mentre il premier iracheno ha fatto i suoi auguri a Raisi per aver assunto le sue funzioni presidenziali. Durante il colloquio, Al Kadhimi ha sottolineato la necessità di rafforzare i rapporti bilaterali e di mantenere una comunicazione continua per consolidare l’integrazione nel resto della regione. Da parte sua, Raisi ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo preminente dell'Iraq nella convergenza delle diversità in ambito religioso e per gli sforzi diplomatici intrapresi dal governo iracheno per preservare gli interessi dei diversi popoli. (Res)