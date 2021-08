Milano: De Corato (Fd'I), bene i nuovi daspo urbani del questore, città allo sbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Decisamente positivi i 17 daspo urbani emanati dal Questore di Milano nei confronti di altrettante persone di varie nazionalità per i loro comportamenti contrari al decoro, alla sicurezza e alla tranquillità pubblica" . Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Riccardo De Corato, commentando i divieti emessi dal Questore nell'area compresa tra piazza Argentina e piazza Oberdan, in Duomo e sui mezzi del trasporto pubblico locale. "Questi provvedimenti hanno colpito una zona rinomata per il degrado, come lo è Porta Venezia, e per il disturbo alla quiete pubblica come accade in via Lecco e via Lazzaretto, specialmente negli orari notturni. In queste due vie sarebbe utile replicare ottime operazioni come questa. Si tratta di una zona in cui la movida selvaggia all'esterno dei locali crea non pochi problemi ai residenti. Addirittura, si è anche arrivati a ballare sulle auto in sosta". "La situazione a Milano è ormai del tutto allo sbando e lo dimostra anche l'ultimo folle episodio odierno: un uomo completamente nudo a bordo del tram 12, fatto scendere all'altezza di Piazza Pompeo Castelli e via Console Marcello", conclude De Corato. (Com)