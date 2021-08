Portogallo: incendi nell'Algarve, vigile del fuoco ricoverato in ospedale e 81 evacuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è scoppiato nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 agosto nella regione Algarve in Portogallo, provocando l'evacuazione di 81 persone, mentre un vigile del fuoco è stato ricoverato in ospedale. Come riferito dal capo della protezione civile regionale, Richard Marques, l'incendio si è sviluppato nel comune di Castro Marim, "raggiungendo velocemente la cittadina Tavira e il comune Vila Real de Santo Antonio. La distanza percorsa dalle fiamme è di 40 chilometri e 9 mila ettari di superficie sono stati colpiti". Per domare l'incendio, sono stati mobilitati più di 600 vigili del fuoco, 200 veicoli, fra cui otto aerei ed elicotteri. Secondo le testimonianze, molti stabilimenti agricoli e residenziali sono stati danneggiati, almeno parzialmente, anche se l'informazione non è stata confermata dalle autorità portoghesi. Viste le condizioni meteorologiche attuali, sfavorevoli allo spegnimento delle fiamme, verrà mantenuto uno stato di allerta fino a questa sera sulla maggior parte del territorio.(Spm)