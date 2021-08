Libia: forze Tripoli denunciano avvisaglie di un possibile nuovo conflitto nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della Sala operativa congiunta della regione occidentale libica, Osama Jweili, ha detto che vi sono ripetuti segnali della possibile esplosione di un nuovo conflitto nel Paese, e se vi è una parte che continua a ritenere che la guerra sia la sua scelta allora “sarà guerra”. In un comunicato, Jweili ha sottolineato il suo rifiuto della richiesta, avanzata dal Comitato militare 5+5 al Consiglio presidenziale di Tripoli e al governo, di congelare gli accordi e memorandum siglati dal precedente Governo di accordo nazionale (Gna). L’accordo con la Turchia è giunto sulla base di una richiesta dell’esecutivo internazionalmente riconosciuto, ha sottolineato il militare, aggiungendo che esso è stato siglato per rispondere “a un’aggressione che mirava a distruggere lo Stato civile” (riferimento all’offensiva contro Tripoli lanciata nel 2019 dall’autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar). L’accordo turco è stato annunciato alla luce del giorno, ha proseguito Jweili, mentre “la Russia e gli altri Paesi presenti sul terreno in Libia negano la loro presenza e non ammettono alcun accordo con le parti libiche”. Anche il messaggio rivolto dal Comitato alle Nazioni Unite riguardo alla necessità di fare pressioni sul Foro di dialogo politico “non rientra fra le sue prerogative”, ha aggiunto il militare, secondo cui la commissione ha oltrepassato le sue funzioni anche quando ha insistito sulla necessità di nominare un ministro della Difesa. (Lit)