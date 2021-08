Sardegna: venerdì 20 agosto l'Open Night all'aeroporto di Tortolì per la vaccinazione degli over 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ogliastra è in programma per il prossimo 20 agosto l'Open Night, iniziativa pensata per incentivare la vaccinazione dei giovani dai 12 ai 19 anni che a partire dalle 19 potranno farsi inoculare il siero anti-Covid all'aeroporto di Tortolì e interloquire con il personale sanitaria. Sarà consentita anche la vaccinazione di persone appartenenti ad altre fasce d'età che si presentino al centro ogliastrino. L'Open Night andrà avanti fino a quando ci sarà afflusso di persone e fino ad esaurimento delle scorte di medicinali. L'iniziativa è della Assl di Lanusei, il cui commissario, Ugo Stocchino, sottolinea come "durante l'evento il vaccino anti Covid diventa libero e i ragazzi tra i 12 e i 19 anni potranno recarsi nel punto vaccinale allestito nell'aeroporto per sottoporsi alla profilassi senza prenotazione, come indicato dal commissario Figliuolo". (Rsc)