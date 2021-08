Nord Macedonia: ministro Esteri Osmani, organizzazione Ndi ci ha chiesto di accogliere 200 afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione no profit statunitense National democratic Institute (Ndi) ha chiesto alla Macedonia del Nord di accogliere altri 200 cittadini afgani in fuga dal loro Paese. Lo ha reso noto il ministro macedone degli Esteri, Bujar Osmani, secondo quanto riferisce la stampa locale. Il ministro degli Esteri ha precisato che la richiesta per l'alloggio temporaneo riguarda altri 200 civili, oltre ai 186 cittadini afgani già accettati da Skopje e segnalati per le procedure di accoglienza. Per quanto riguarda l'alloggio, Osmani ha precisato che l'ufficio di coordinamento del governo sta già stilando un elenco di strutture ricettive che mostrano interesse e hanno la possibilità di accogliere questi civili. Il capo della diplomazia macedone ha chiarito che si tratta soprattutto di donne e figli di attivisti Ndi impiegati in Afghanistan. Dato che il numero di voli da Kabul è notevolmente limitato, ha infine detto Osmani, non è possibile dire con esattezza quando quei civili arriveranno in Macedonia del Nord. (Seb)